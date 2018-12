Sprookjessfeer in Groningen dankzij langste gourmettaffel op Vismarkt

Het kón haast niet mooier. Op de Vismarkt in Groningen had Albert Heijn gistermiddag de ‘langste gourmettafel van Groningen’ georganiseerd. Koning Winter zorgde daarbij ook nog voor een vers pakje witte sneeuw, waarmee een sprookjesachtig beeld ontstond. Dat leidde tot prachtige beelden, zoals te zien op bijstaande foto’s.

De foto’s werden door een trotse Albert Heijn via Twitter verspreid. Met daarbij de tekst: “Vanavond hebben we de langste gourmettafel georganiseerd in #Groningen. Meer dan 500 mensen deden mee! Daarnaast waren er door het hele land #gourmetelkaar initiatieven van Albert Heijn. In onze winkels, in verzorgingstehuizen en winkelcentra. Een top Nationale Gourmetdag!”

Foto's: Twitter, Albert Heijn