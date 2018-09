Spoorwegovergang Paterswoldseweg bijna jaar dicht voor auto’s

De spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg in Groningen is vanaf 13 oktober tot en met augustus volgend jaar afgesloten voor auto's. Van 17 tot en met 29 oktober is de overgang ook dicht voor fietsers en voetgangers.

Bij de spoorwegovergang op de Paterswoldseweg wordt gewerkt aan de aanleg van een tunnel voor auto’s, fietsers en voetgangers. Daartoe is besloten omdat op het traject Groningen-Leeuwarden meer en ook langere treinen gaan rijden. Om de veiligheid te waarborgen én de doorstroming te verbeteren, wordt de onderdoorgang aangelegd.



Autoverkeer moet bijna een jaar lang omrijden via het Hoendiep of de Emmasingel. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Peizerweg.



Van 19 tot en met 29 oktober rijden er ook geen treinen. Die periode wordt er gewerkt op en rond het spoor.



Op het traject Groningen- Leeuwarden rijden in de toekomst twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur per richting.