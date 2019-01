Sergio Padt veroordeeld tot werkstraf voor belediging, bedreiging en mishandeling

De straf pakt lager uit dan de zeventig uur werkstraf die het Openbaar Ministerie tegen de 28-jarige FC Groningen-keeper had geëist. Volgens de rechter is de keeper deels al gestraft door de negatieve media-aandacht voor de zaak.



Padt gaf vrijdag in de rechtbank toe een Arriva-medewerker bespuugd te hebben, maar ontkende klappen te hebben uitgedeeld. Naar eigen zeggen voelde hij zich in het nauw gedreven voelde en had hij daarom een duw uitgedeeld. Hij beriep zich daarom op noodweer. Volgens de rechter was daarvan echter geen sprake.



Padt werd op zondagavond 23 september – na een verloren thuiswedstrijd tegen AZ - aangehouden op station Kropswolde. De keeper had in de trein onenigheid gekregen met conducteurs van Arriva. Hij had geen geldig vervoersbewijs en zou zich agressief hebben gedragen. Bij de ruzie die volgde zou hij één of meerdere klappen hebben uitgedeeld, aldus het Arriva-personeel. Ook werd een van de medewerkers bespuugd.



Tijdens de rechtzaak gaf Padt aan zich te schamen voor wat zich in de trein had afgespeeld. “Ik heb ontzettend veel spijt van mijn gedrag. Het zal nooit meer gebeuren”, zo verklaarde de keeper in de rechtbank. Hij had naar eigen zeggen ‘vier à zes drankjes op een lege maag’ gedronken voordat hij in de trein stapt. Hij zou geprobeerd hebben in te checken met zijn ov-kaart, maar volgens de doelman deed de incheckpaal op het station het niet. Dit laatste werd bevestigd door een getuige die zei hetzelfde probleem te hebben gehad.



Toen de controleurs Padt even later om zijn vervoersbewijs vroegen, ontstond onenigheid. De medewerkers zeggen dat de keeper begon te schreeuwen en dreigen, terwijl Padt op zijn beurt beweert dat hij zich onheus bejegend en in het nauw gedreven voelde. Een conducteur claimt een klap op zijn wang van de doelman te hebben gekregen, maar Padt ontkende dit. Hij zou de man enkel van zich af hebben geduwd.



Volgens zijn advocaat gedroeg Padt zich in dat stadium van de onenigheid enkel verbaal onfatsoenlijk en niet fysiek. Het spuugincident vond plaats nadat de confrontatie eigenlijk al afgelopen was. "Daar schaam ik me ook voor", aldus de keeper.



Het voorval blijkt (deels) op beeld te staan en volgens de advocaat ondersteunt dit videomateriaal het verhaal van zijn cliënt. De Officier van Justitie zag in de beelden juist een bevestiging van de verklaringen van het Arriva-personeel. Wat er precies op de beelden te zien is, wordt niet duidelijk omdat de rechter heeft besloten uitspraak te doen zonder naar de beelden te kijken.



In die uitspraak acht de rechter alle aanklachten tegen Padt voldoende bewezen. De keeper wordt dan ook veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur. Mocht hij die niet uitvoeren, dan wacht hem een celstraf van 25 dagen.