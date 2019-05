Ruim 840 schademeldingen na beving

Na de zware aardbeving bij het Groningse Westerwijtwerd zijn bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 841 meldingen van schade binnengekomen. In 28 gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie (AOS).

Bij een AOS gaat het volgens een woordvoerder van TCMG bijvoorbeeld om scheve muren of krakende en onveilige constructies. Twaalf van deze huizen en gebouwen zijn inmiddels geïnspecteerd en veilig genoeg bevonden. De overige gebouwen worden donderdag of vrijdag ,in ieder geval binnen 48 uur na de melding, geïnspecteerd.

Volgens het TCMG komen de meeste meldingen, 415 in totaal, uit de gemeente Groningen. Uit de provincie Drenthe kwamen twintig meldingen.

Vanwege de drukte zitten er komende dagen extra mensen achter de telefoon bij het schadeloket en zijn de telefoonlijnen ook zondag geopend.