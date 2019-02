RUG viert in juni haar 81e lustrum met als thema ‘All Inclusive’

De Rijksuniversiteit Groningen viert in juni het 81 e Lustrum. De RUG bestaat 405 jaar en trakteert de studenten, medewerkers, alumni en inwoners van Groningen op een zeer gevarieerd programma aan de hand van het thema All Inclusive. De voornaamste evenementen zijn een wetenschappelijk congres, de rentree van de Nacht van Kunst en Wetenschap, een dansfeest dat géén galabal is, een theatervoorstelling en een grote alumnidag. Het lustrum vindt plaats van 6 t/m 15 juni 2019.

Het Lustrumprogramma wordt volgende week dinsdag gepresenteerd. Het thema van dit 81e lustrum is All Inclusive. Honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht zijn onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit, en gelijkwaardigheid actueler dan ooit in de samenleving. Dr. Mónica López López, voorzitter van de Academische raad die het thema bewaakt, zal het thema dinsdag toelichten. Hierna worden de verschillende programmaonderdelen van de lustrumviering kort gepresenteerd.



De bijeenkomst begint met de bekendmaking, door Rector Magnificus Elmer Sterken, van de namen van de twee wetenschappers die tijdens het lustrum een eredoctoraat van de RUG zullen ontvangen in een ceremonie in de Martinikerk op vrijdag 14 juni.



Meer informatie over het lustrumprogramma is te vinden op www.rug.nl/lustrum.