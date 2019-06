RTV Noord: 'Office Centre nieuwe shirtsponsor FC Groningen'

FC Groningen heeft voor donderdagmiddag een 'perspresentatie van commerciële aard'. Volgens RTV Noord wordt tijdens die bijeenkomst het bedrijf Office gepresenteerd als nieuwe hoofdsponsor van de club.

Office Centre heeft zijn hoofdkantoor in Almere, maar heeft ook een vestiging aan de Kielerbocht in Groningen. De afgelopen jaren opereerde het bedrijf daar onder de naam 'Staples', maar sinds maart van dit jaar worden hier weer onder de naam Office Centre kantoorartikelen en andere bedrijfsbenodigdheden verhandeld.



Als de informatie van RTV Noord klopt dan vervangt Office Centre payrollbedrijf Payt, dat de afgelopen twee jaar de shirts van FC Groningen mocht sieren met zijn logo.



De nieuwe hoofdsponsor wordt donderdagmiddag om 14.30 uur definitief bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Euroborg.