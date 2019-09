‘Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool sámen in "Universiteit van het Noorden"'

Het begrip “Universiteit van het Noorden” werd voor het eerst in mei gebezigd door voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG. Volgens De Vries zou het een goed idee zijn wanneer de Rijksuniversiteit Groningen niet alleen een dependance hebben in Leeuwarden, maar ook in andere noordelijke steden, Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. In Drenthe werd daar zeer positie op gereageerd.

Daarvoor pleit vandaag Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool Groningen. Hij gaat dat vanmiddag zeggen ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar. Dat is vanmiddag in het Atrium van de Hanzehogeschool.

Maar volgens Henk Pijlman zou zo’n universiteit van het Noorden niet alleen een zaak moeten zijn van de RUG, maar van het gehéle Noordelijke onderwijs. Ook de Hanzehogeschool Groningen, andere hogescholen en mbo-instellingen zouden volgens Pijlman moeten aanschuiven.

Volgens hem zijn er al veelbelovende samenwerkingsverbanden in andere provincies, waarbij RUG en Hanzehogeschool samen werken, zoals de ‘”Health Hub” in Roden of een ‘tech hub’ in Assen, aldus het artikel in het Dagblad van het Noorden.

Door aldus samen te werken, en daarbij ook ondernemers en overheid te betrekken, zou de Universiteit van het Noorden kunnen zorgen voor een betere spreiding van kennis en bedrijvigheid in Noord-Nederland