Renée Luth benoemd tot nieuwe 'Stadsdichter van Groningen'

In het Grand Theatre in de stad is maandagavond de 39-jarige Renée Luth uit Haren benoemd tot de nieuwe ‘Stadsdichter van Groningen’. Luth volgt Lilian Zielstra op.

In totaal kwamen er negen sollicitaties op de vacante positie van stadsdichter binnen. Luth reageerde geëmotioneerd op de benoeming, die werd gedaan door cultuurwethouder Paul de Rook. “Ik wilde dit zo, zo graag”, zei ze.



Volgens de vakjury schrijft Luth poëzie van hoge literaire kwaliteit. “De dichter bedient zich van een sterke beeldtaal, waarbij woordkeus en ritme samenvallen. Zij heeft ambitieuze plannen, gericht op concrete doelen, weet jongeren te bereiken en beschikt over een ruime podiumervaring”, aldus het juryrapport. De Harense is ook benoemd omdat ze de samenvoeging van Haren, Ten Boer en Groningen thematiseert.



De jury bestond uit Tieske Slim (bestuurslid-secretaris van Stichting Literaire Activiteiten Groningen), Ilona Duits (winkelmanager van Boomker Boeken in Haren) en Joep van Ruiten (cultuurjournalist voor Dagblad van het Noorden & Leeuwarder Courant).



De titel ‘Stadsdichter’ bestaat sinds 2002. Elke stadsdichter wordt benoemd voor twee jaar. Luth is de negende in lijn. De nieuwe stadsdichter heeft besloten om haar baan op te zeggen en zich helemaal te storten op haar nieuwe taak.