Politie schiet op persoon in woning aan Tussen Beide Markten

De politie heeft woensdagochtend geschoten op de bewoner veen woning aan de Tussen Beide Markten in het centrum van de stad. Volgens een woordvoerder van de politie is de persoon daarbij gewond geraakt.

Volgens de politie was de 44-jarige bewoner legaal in het bezit van een vuurwapen. Agenten hadden de opdracht het wapen in beslag te nemen, maar daarbij ontstond volgens de politie een situatie waarbij agenten "zich genoodzaakt voelden om te schieten", zo twittert de politie.

De omgeving is afgezet. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Volgens de politie was besloten het wapen in te nemen, omdat de man onlangs betrokken was bij een ruzie.