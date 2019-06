Politie houdt drie mannen aan voor ‘windmolenterreur’

Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man uit Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw Buinen.



Het is volgens de politie nog niet precies duidelijk wat hun rol is geweest. De politie doet vandaag zoekingen in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Oude Pekela, Groningen en Stadskanaal.



De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest, gericht tegen mensen die om wat voor reden dan ook verbonden zijn bij de aanleg van windmolenparken. Meerdere bedrijven, aannemers en bestuurders ontvingen een dreigbrief, waarin ze gesommeerd werden met de bouwwerkzaamheden aan het windmolenpark te stoppen.



Twee ondernemers gaven hier gehoor aan. Ook werd er in Delfzijl, Meeden en Zuidbroek asbest gedumpt. Het gaat volgens de politie om ernstige strafbare feiten.



De politie opent vandaag een pop-up politiebureau aan de supermarkt aan de Hereweg in Meeden om alle vragen van mensen uit de omgeving te beantwoorden. Het tijdelijke bureau is geopend tussen 12.00 uur en 20.00 uur.