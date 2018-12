Onvervalste winterse gezelligheid: WinterWelVaart

In het ruim van deze historische schepen kan het publiek genieten van een uitgebreid muziek- en theaterprogramma met artiesten uit alle windstreken. Uiteraard zijn ook de schippers aanwezig. Ze vertellen graag over hun werk en de schepen.



Wintermarkt



WinterWelVaart is geen WinterWelVaart zonder de markt. Verwacht geen traditionele kerststalletjes met kerstaccessoires, WinterWelVaart doet het net namelijk even anders. De markt biedt een uitgebreide selectie aan winterse producten, kunst en antiek, eten, drinken en niet-te-missen snuisterijen. In gezellige houten huisjes en kraampjes krijg je genoeg kansen om te slagen voor dat ene originele kerstcadeau of je last-minute kerstinkopen!



Sterrenbeeld Kunstroute en kinderprogramma



Naast de activiteiten in en rond de schepen, is er prachtig werk te zien van beeldende kunstenaars die wonen en werken in het A-kwartier. Ook is er werk te zien van een aantal gastexposanten. Een speciale kunstroute over de kade zorgt er voor dat je niks hoeft te missen. Er is ook een kinderprogramma tijdens WinterWelVaart. Dit programma vindt plaats aan boord van diverse schepen en in het Scheepvaartmuseum. Speciaal voor kinderen van alle leeftijden zijn er bijzondere activiteiten te doen zoals theatervoorstellingen, workshops en games.