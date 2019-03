Het is echt waar: vieze geur vermindert seksuele opwinding

Proefpersonen werden tijdens het kijken van een pornografische video blootgesteld aan een walgelijke geur. Ze raakten hierdoor volgens eigen zeggen minder opgewonden. Volgens de onderzoekers werd dat bevestigd door de metingen van een weerstandgevoelig rekstrookje dat om de penis van de deelnemers was bevestigd. Hiermee kon een verandering in de penisomtrek worden vastgesteld.



Volgens onderzoekster Charmaine Borg blijkt uit het onderzoek dat het toedienen of vrij laten komen van een walgelijke geur mogelijk ook ingezet kan worden als methode van zelfverdediging om ongewenste seksuele toenadering af te wenden.