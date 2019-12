Ondernemersactie voor binnenslepen testcentrum loopt storm: #HupHyperloop!

Vorige week werd bekend dat Groningen en Zeeland de laatste twee kanshebbers zijn voor zo’n testcentrum. De ondernemers, verenigd in Businessclub Grand Prix Assen, hebben de ludieke campagne #HupHyperloop in het leven geroepen.



De hyperloop is te vergelijken met buizenpost, maar dan voor mensen. Het is een magneetzweeftrein, in een bijna vacuüm buis. Het is veel sneller dan vliegen, en volledig energieneutraal. Het bedrijf Hardt uit Delft is op zoek naar een geschikte locatie voor een testcentrum van de hyperloop, met onder meer een drie kilometer lange testbaan. De vraag is nu dus waar dat testcentrum komt. Flevoland en Zuid-Holland vielen vorige week af. Dat betekent dat Groningen en Zeeland de enige twee overgebleven kanshebbers zijn.



De ondernemers van de Businessclub Grand Prix Assen, die zich eerder inzetten voor de komst van de Formule 1 naar het TT Circuit naar Assen, hebben nu een campagne opgezet om het bedrijf Hardt te overtuigen voor Groningen te kiezen. “We heten ze Hardtelijk welkom”, zegt Joost van Keulen.



De campagne is ‘met stoom en kokend water’ in vijf dagen in elkaar gezet. “Ja, dat moest even snel. We hebben begrepen dat Hardt mogelijk nog deze maand een keuze maakt. Het liep en loopt echter storm met ondernemers die aan willen haken. Er was zomaar financiering voor acties. Dat maakt het wel heel leuk om te doen!”, zegt Van Keulen.



Veel bedrijven, partijen als de Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa-college en commerciële netwerkclubs hebben zich achter de enthousiaste actie geschaard. “Er zijn ook heel veel bedrijven die niet eens in dezelfde branche zitten. Die hebben er zelf niet zoveel aan, maar ze willen Hardt wel heel graag opnemen in het Groningse ecosysteem. Uiteindelijk zet zo’n testcentrum de regio wel enorm op de kaart. Nationaal en internationaal. En daar heeft het bedrijfsleven in de volle breedte wat aan”, aldus Van Keulen.



Een inschatting op de Groningse kansen durft de oud-wethouder van Economische Zaken niet te geven. “We weten in ieder geval dat het bedrijf onze acties waardeert. Het moet een extra zetje zijn, naast het belangrijke bidbook van de provincie, waarvan we niet weten hoe dat eruit ziet. Natuurlijk zit er in de keuze van het bedrijf een financiële afweging. De kans is fifty-fifty. We hebben hier in ieder geval een universiteit en veel kennis op het gebied van logistiek. Afstanden spelen denk ik geen rol. Een inschatting maken is dus lastig. We kunnen niets anders doen dan acties te blijven voeren en Hardt laten merken dat ze heel welkom zijn hier in Groningen! Ik denk dat we daar volgende week maar weer even iets moeten bezorgen….”