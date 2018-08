Omstreden makelaarskantoor Spot IN heft zichzelf op

Het omstreden makelaarskantoor Spot IN heeft zichzelf afgelopen dinsdag uitgeschreven. Het kantoor werd geleid door Lucinda Kat, die is getrouwd met vastgoedondernemer Joshua Camera. Het echtpaar werd in maart van dit jaar door de SP uitgeroepen tot 'Huisjesmelker van het Jaar'.

Het is niet bekend waarom Spot IN is opgeheven. Wel zou Spot IN tot voor kort nog steeds bemiddelingskosten voor huurwoningen en -kamers zou hebben berekend, terwijl dit wettelijk verboden is. Ook zijn er meldingen van intimidatie van huurders.



Huurders kunnen onterechte bemiddelingskosten terugeisen via de rechter. Dat wordt echter lastig op een moment dat een bedrijf niet meer bestaat. Zo is onbekend waar het vermogen van Spot IN nu is ondergebracht.



Het kantoor verklaart zelf tegenover RTV Noord dat het geen schulden heeft en dat alle zaken naar behoren zijn afgehandeld. Ook zeggen ze zelf volgens de wet te werken en dat de media bewust een negatief beeld van het kantoor schept.