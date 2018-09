OM eist twaalf jaar cel en TBS met dwangverpleging voor 'Korrewegschutter'

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twaalf jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen Azim A. wegens poging tot moord. De man wordt ervan verdacht in de vroege ochtend van 15 oktober 2017 op de Korreweg een 21-jarige student te hebben neergeschoten. Het slachtoffer raakte door de schietpartij blijvend invalide.

Het slachtoffer van de schietpartij leek willekeurig gekozen. De politie zag Azim A. al snel als verdachte en startte een klopjacht, waarbij ook zijn identiteit openbaar werd gemaakt. A. dook onder en kon pas op maandag 6 november worden aangehouden in een studentenflat in Groningen.



Tijdens het proces wilde A. geen enkele vraag beantwoorden. Hij beriep zich keer op keer op zijn zwijgrecht. Ook op een emotionele verklaring van het slachtoffer wilde de beklaagde niet reageren.



Naast het lossen van de schoten op de Korreweg, staat A. ook terecht voor onder meer het ernstig bedreigen van zijn voormalige vriendin en voor een ramkraak op een telefoonwinkel.



Het OM vindt een zware celstraf en TBS met dwangverpleging op zijn plaats. Volgens de officier van justitie deinst de verdachte nergens voor terug en is hij een gevaar voor de maatschappij. Ook wordt zwaar meegewogen dat A. tot dusver geen enkel berouw heet getoond.