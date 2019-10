NVW: krapte op woningmarkt in Groningen het grootst

De krapte aan huizen is het grootste in de stad Groningen. Voor iedere potentiële koper staat hier maar gemiddeld 1,4 huis te koop. Dat blijkt uit de nieuwste woningmarktcijfers van de NVM.

De situatie op de Groningse woningmarkt is daarmee vergelijkbaar met de huizenmarktgekte eind jaren ’90.



Uit de cijfers blijkt verder dat in de stad Groningen 87 procent van de woningen die te koop staan, binnen 90 dagen wordt verkocht.



Landelijk blijkt dat er steeds minder huizen te koop worden aangeboden. De afgelopen maanden werden er landelijk ruim 38.000 bestaande huizen te koop gezet. Dat is bijna 14 procent minder dan een jaar eerder en daarbij het laagste aantal in jaren.