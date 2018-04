NS: per direct langere treinen in het weekend

De NS zet per direct in het weekend langere treinen in tussen Groningen en de Randstad. Met name op het traject Zwolle – Groningen zitten de treinen op zaterdag en zondag vaak bomvol.

De trein van Zwolle richting Groningen was onlangs zelfs zo vol dat de machinist besloot dat het onverantwoord was om verder te tijden.



Volgens de NS gaan er aankomend weekend, op de drukste momenten, al langere treinen rijden. Daarna worden stapsgewijs meer treinen verlengd.



Het is niet mogelijk om alle treinen in één keer te verlengen, zegt de NS. “De inzet van treinen in de dienstregeling is een complexe puzzel, waarbij we bijvoorbeeld rekening moeten houden met het opstellen van treinen s‘ nachts, het onderhoud en het inplannen van conducteurs en machinisten.”



Reizigers tussen Groningen en Hoogeveen, hebben nog niet direct baat bij het besluit. Op dit traject worden vanaf aankomende zondag twee weken lang bussen ingezet omdat er gewerkt wordt aan het station in Assen.