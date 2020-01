Noorderpoortstudenten helpen medewerkers uit de brand tijdens schoolstakingen

De medewerkers van Noorderpoort kunnen hun kroost kwijt in een schoollokaal dat wordt omgebouwd tot kinderopvang. Het lokaal ligt meteen aan het schoolplein, waardoor de kids ook veilig buiten kunnen spelen. Tevens organiseren de studenten gedurende deze dagen binnen diverse activiteiten voor de kinderen, zoals hockey, voetbal en estafette, dramaspellen zoals verkleden en schminken en koken, knutselen en vrij spelen.



Creatieve invulling onderwijsprogramma

De deelnemende studenten doen vrijwillig mee aan dit project. Het vormt dus geen verplicht onderdeel van hun lesdag. Hoewel de tijdsinvestering voor eigen rekening is, telt dit project voor de studenten wel mee in de bewijslast voor de vakken die zij volgen. Daarmee geven zij op creatieve wijze in een realistische beroepscontext invulling aan hun onderwijsprogramma.



Betrokken docent Roulien: “Ze krijgen zo de mogelijkheid om hun creativiteit, betrokkenheid, initiatief, aansturende en coördinerende kwaliteiten te laten zien. Die hebben zij later in de kinderopvangpraktijk ook nodig.” Volgens de docente kijken de studenten enorm uit naar de dag: “Behalve naar de begintijd, want ze moeten hiervoor namelijk wél een uur eerder op school zijn. Maar dat nadeel wordt vast en zeker gecompenseerd in het praktijkplezier!”