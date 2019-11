Nog een keer naar de bieb aan de Oude Boteringestraat? Morgen is je laatste kans!

Wil je nog één keer door de boeken sneupen in de openbare bibliotheek aan de Oude Boteringestraat? Dan is morgen je allerlaatste kans! Zaterdagavond sluit de bieb de deuren, zodat zo’n 90.000 boeken kunnen worden verhuisd naar het Forum Groningen.

Op 29 november gaat het Forum open. De bibliotheek wordt een belangrijk onderdeel van het nieuwe gebouw. In het gebouw aan de Oude Boteringestraat komt straks de faculteit Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen.



De komende weken worden de tienduizenden boeken vanuit de huidige bieb verhuisd naar de nieuwe boekenplanken in het Forum. Echte boekenwurmen mogen vanwege de verhuizing nu 25 boeken lenen. Ook hoef je de boeken pas na vijf weken terug te brengen.



De vestigingen van de bibliotheek in Selwerd, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, De Wijert, Hoogkerk, Ten Boer en Haren zijn wel gewoon open.



Het Forum Groningen wordt op 29 november groots geopend met een feest van 24 uur lang, waarbij de Stadjers het multifunctionele gebouw kunnen bezoeken. Ook de bieb is dan weer open.