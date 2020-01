Nieuwjaarsfeest voor alle Groningers: vanavond in het Forum

Waar voorgaand edities altijd werden gehouden in De Oosterpoort is het dus vanavond het gloednieuwe Forum dat de deuren opent voor de mega- nieuwjaarsborrel.



De locatie mag dan anders zijn, de opzet is wel vergelijkbaar met de voorgaande edities. Burgemeester Koen Schuilling houdt om 20.00 uur een nieuwjaarstoespraak en verschillende bands en artiesten zorgen voor de muziek. Onder andere René Karst en Drukwerk zijn in het gebouw te horen. Net als Groninger muzikanten Swinder, Inge van Calkar en The Tightropes.



Bezoekers kunnen zich ook vermaken bij de Comedy Night, de Silent Disco en in de bioscoopzalen, waar de beste Groninger producties te zien zijn.



De deuren van het Forum gaan om 19.00 open.