Minerva op Academiegebouw houdt geen speer maar bezemsteel vast

Een aantal beelden in de voorgevel van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit, dat op dit moment in de steigers staat, zijn door eerdere renovaties beschadigd of incompleet geraakt. Dat meldt de Universiteitskrant. Zo houdt de zandstenen Minerva, de Romeinse godin van wijsheid en wetenschap, geen speer maar een bezemsteel vast.

De verdwijning van de speer werd tijdens een inspectie van de gevel, voorafgaand aan de huidige renovatie, ontdekt door bouwkundige René Bosscher. Hij zag dat Minerva geen speer maar een bezemsteel in haar hand had. “Daarop was een omgeslagen stuk metaal vastgemaakt dat met goudverf was bespoten", zegt hij in de Universiteitskrant.



De bezemsteel bleek een noodoplossing. Bij een eerdere renovatie rond 2000 ontdekten werklieden een holte in de hand van Minerva: de speer die daarin hoorde te zitten, bleek verdwenen. Een bezemsteel bleek de oplossing.



Minerva is niet het enige incomplete beeld, zo meldt de UK. Mathematica, op de uiterste rechtervleugel, heeft geen passer meer en Historia, rechts van het zolderraam, mist haar ganzenveer.



Bosscher vermoedt dat de objecten van de gevel zijn gehaald om op te knappen, maar daarna zijn zoekgeraakt. De bouwkundige wil de missende onderdelen vervangen door replica’s, maar het lukt niet meer die te maken en vervolgens te plaatsen voordat de steigers worden weggehaald.



Overigens blijkt ook het wapen van de universiteit jarenlang de verkeerde kleur te hebben gehad. De groene vlakken – die de Ommelanden verbeelden – waren door de vorige schilders blauw geschilderd.