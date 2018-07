Minder WW-uitkeringen, maar meer openstaande vacatures

De arbeidsmarkt trekt aan, en steeds minder Groningers hebben een WW-uitkering. Dat meldt het UWV. Een keerzijde is er ook: er staan op dit moment in Groningen 4.700 vacatures open, 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Met name in de techniek en horeca staan werkgevers te springen om personeel.