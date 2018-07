Mijnraad: Rijk moet toezeggingen aan Groninger woningeigenaren nakomen

Zo’n 1500 woningen in het Groningse aardbevingsgebied moeten zo snel mogelijk worden versterkt omdat ze ook als de gaskraan wordt dichtgedraaid niet veilig zijn. Daarnaast moet het Rijk de eigenaren van zo’n 7900 woningen in het gebied de keuze geven of hun woning al dan niet verstevigd wordt. Dat zegt de Mijnraad maandag in een advies aan minister Wiebes.

Volgens de Mijnraad zijn de woningen die direct aangepakt moeten worden ook na het dichtdraaien van de gaskraan onveilig. Zij moeten dus zo snel mogelijk worden versterkt. Van de overige 7900 woningen voldoen er 5700 aan de veiligheidsnorm, maar vallen ze binnen een onzekerheidsmarge. Van deze woningen moeten de eigenaren de keuze krijgen of hun huis versterkt wordt.



Dan is er nog een groep van zo’n 2200 woningen die volgens de Mijnraad veilig zouden zijn als de gaswinning zoals afgesproken wordt afgebouwd, maar waarvan bij de bewoners de verwachting is gewekt – en er in veel gevallen ook toezeggingen zijn gedaan – dat de huizen verstevigd zouden worden. Ook zij moeten kunnen kiezen of hun woning al dan niet versterkt zal worden.



In een eerste reactie heeft minister Wiebes aangegeven zich aan dit nieuwe advies te zullen houden. Hij gaat hierover vandaag nog in overleg met Groningse bestuurders.