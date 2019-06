Merckt: 24/7 food, drank en ‘nachtelijke next-level snacks’

Nog een dik half jaar, en dan openen de deuren van Merckt aan de Grote Markt. Een uniek concept uit de koker van horecaondernemer Patrick Beijk, waar je vanaf begin volgend jaar zo ongeveer 24/7 terecht kunt. Bij een kleine twintig foodcorners vind je gerechten, lekkers, hapjes en drankjes uit alle delen van de wereld, en er komt een koffiebranderij, distilleerderij en zelfs een brouwerij. “Er is in het hele pand straks geen plek te vinden waar niets te beleven en te zien valt”, zo belooft Beijk alvast. En: dat gaat door tot in de vroege uurtjes!

Er moet nog heel wat gebeuren, daar op de hoek van de Grote Markt, Poelestraat, Oosterstraat en ook nog de Nieuwe Markt maar de contouren van Merckt worden steeds beter zichtbaar. Niet alleen aan de buitenkant – lichte bakstenen, verdiepingshoge ramen, veel glas – maar ook van binnen, waar het publiek straks verspreid over drie verdiepingen (én een rooftopbar) kan eten, drinken en borrelen én waar straks overal wat gebeurt.



Te beginnen op de begane grond, waar je ’s ochtends in alle vroegte de dag al kunt beginnen met een verse kop koffie. Geen gewone koffie, belooft Beijk, maar - hoe kan het ook anders –koffie uit eigen koffiebranderij. Net als op de overige twee verdiepingen is de bar hier straks de centrale plek, en liggen de foodcorners er omheen. Is het mooi weer? Dan gaan de metershoge ramen in de gevel helemaal omhoog. Neerploffen op het terras rondom het pand kan dan overigens ook.

Ook op de begane grond: de brewpub met, zoals de naam al doet vermoeden, zicht op de enorme ketels van de eigen Merckt-brouwerij. Even verderop prijken twee giga torens van ruim 14 meter hoog, bestaande uit meerdere fermentatietanks en ook op deze verdieping: de robotgestuurde wijnkast. Niet zomaar een kast, maar een exemplaar waar zo’n 1500 flessen in kunnen, en waarbij je zelfs de meest exclusieve wijnen gewoon per glas kunt bestellen.



Wat het pand, en daarmee het concept, vooral zo bijzonder maakt: de speelse indeling ervan. Vides, vloeren die in hoogte verspringen, doorkijkjes en split levels. “Op die manier zijn bijvoorbeeld de koffiebranderij, de fermentatietanks, de stokerij en de ketels van de brouwerij vanaf elke verdieping te zien”, legt Beijk uit.



Vanuit de Foodmerckt, in de kelder, zijn er meerdere plekken waar je omhoog kunt kijken, en waardoor je zicht hebt op wat er op de verdieping boven je gebeurt. Ook in de kelder: de Barbatruuck: een kapsalon in een truck, de slijterij, meerdere foodcorners én de bar, mét een bieroldtimer waar het publiek straks, tot diep in de nacht, zelf biertjes kan tappen. Voor studenten of koffiedrinkende flexwerkers die een rustig plekje zoeken, is op de Foodmerckt een aparte ruimte geserveerd. “Geen saai hoekje met een stel tafels, maar een verticale frame met meerdere werkplekken, bestaande uit artistiek boven elkaar geplaatste zitjes”, vertelt Beijk.



Verspreid over drie verdiepingen zijn in ‘Foodcourt’ Merckt straks een kleine twintig foodcorners te vinden. Het is volgens Beijk te vroeg om te zeggen wat er precies te vinden zal zijn, maar het zal gaan om een mix van lokaal, Aziatisch, vegan, biologisch, Afrikaans, Zuid-Europees, fingerfood, gezonde sapjes en zoetigheid. “Het wordt echt een combinatie van allerlei leuke, duurzame, gezonde maar ook weer Bourgondische concepten uit verschillende culturen”, aldus de horecaondernemer. Ook op de eerste verdieping zitten straks meerdere foodcorners. Volgens Beijk zijn hier vooral hapjes te vinden die populair zijn bij vrouwen, zoals sushi, tapas of kaasfondue.

Bovenop op het gebouw, op een hoogte van zo’n 25 meter, komt de rooftopbar waar je kunt borrelen en eten met uitzicht over de stad. “Is het mooi weer? Dan gaat het dak eraf, en gaan de zijwanden open.”

Als alles volgens plan verloopt, opent Merckt begin volgend jaar de deuren. Een paar maanden later volgt het naastgelegen hotel WestCord. Het Groninger Forum – op de Nieuwe Markt, aan de achterkant van Merckt – is dan al een paar maanden open.



Volgens Beijk wordt Merckt echt ‘een nieuw stukje stad waar straks zo ongeveer 24 uur per dag wat te beleven valt’. “Als je me vraagt waar ik het meest trots op ben, is dat het wel: dat we met Merckt voor de stad een stukje toegevoegde waarde weten te creëren waar dag en nacht wat te doen is. Dat begint met dat verse kopje koffie, en eindigt – na lunch, diner en borrel – met een Brew & Distillery Pub of zelfs een nachtelijke snack of mooi gerechtje”, zegt Beijk. Want als om 23 uur ’s avonds de foodcorners dicht gaan, ontstaat er aan de voorzijde van Merckt een soort nachtgalerij met Foodcorners.



“Hier kan het publiek tot diep in de nacht terecht voor de nachtelijke snacks. We willen een breder aanbod dan het gebruikelijke snackassortiment met meer aandacht voor gezond, vegan en biologisch maar natuurlijk ook een Bourgondische snack. Next-level snacks dus.”

