Meeste vuurwerkschade in oostelijke deel van Stad

De verwoeste brug aan de Meerpaal in Lewenborg was met 60.000 euro de grootste schadepost in het gebied. De brug ging op 1 januari in de vroege ochtend in vlammen op. De brand was zo erg dat de brug helemaal moet worden vervangen.



In Oost was veel schade aan wegen, verkeersborden en afvalbakken. Ook een aantal bomen werden beschadigd. In Oosterhoogebrug werd het nieuwe speelplein bij de school kapot gemaakt.



In het schadebedrag zijn de kostenposten van het vernielen van een veertien ruiten en een opgeblazen brievenbus nog niet eens meegenomen, want dat zijn geen gemeentelijke eigendommen.



In totaal was er in de hele gemeente voor 104.065 euro aan schade, waarvan het grootste deel dus in Oost is veroorzaakt.



De politie is een onderzoek gestart naar de brugbrand bij de Meerpaal. Ze zoeken getuigen die contact op mogen nemen met 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000. Je kunt je ook altijd melden bij de wijkagenten op het spreekuur op donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Dat is aan de Kajuit bij het WIJ-team. Het zaaknummer is: 2020002469.