Martini Ziekenhuis heeft acht nieuwe verloskamers

De fotowanden bestaan uit foto’s van onder meer de Martinitoren, de gekleurde huizen in de wijk Reitdiep, de Onlanden en een Waddeneiland. De ouders kunnen zelf de kleur en helderheid van de verlichting regelen.



In het Martini Ziekenhuis worden elk jaar ongeveer 2.500 baby’s geboren. Volgens het ziekenhuis is het belangrijk dat vrouwen zich tijdens de bevalling prettig voelen en ontspannen zijn. “Dat is bevorderlijk voor de bevalling en de herinnering eraan.”



Volgens het unithoofd van de afdeling Verloskunde zijn reacties ‘leuk en positief.’ “Zo kregen we laatst een telefoontje van een moeder die was bevallen in de verloskamer met het heideveld. Ze vroeg waar het precies was, omdat ze er met haar baby heen wilde. En aanstaande ouders die in de wijk Reitdiep wonen en thuis ongeveer hetzelfde uitzicht hebben.”