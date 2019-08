Man neergestoken in Selwerd; dader voortvluchtig

In de omgeving van de Eikenlaan en Eikenflat is zaterdagavond rond 23.15 uur een 21-jarige man neergestoken. De man, zonder vaste verblijfplaats, ligt nog in het ziekenhuis. Van de dader ontbreekt elk spoor.

Het slachtoffer is volgens eigen zeggen door de dader op straat beroofd en gestoken, zo meldt de politie.



De dader is er na het incident vandoor gegaan. Onderzoek in de omgeving heeft volgens de politie geen aanknopingspunten en sporen opgeleverd. Ook is er geen duidelijk signalement van de dader.