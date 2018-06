Lefier verlaagt huur van duizenden sociale huurwoningen

Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. “Woon je in een kleine, slecht geïsoleerde woning op een minder gewilde locatie, dan betaal je minder huur. Een huurder van een ruime nieuwbouwwoning, die op een gewilde locatie staat met een goed energielabel krijgt wél een huurverhoging”, legt Lex de Boer uit, bestuurder van Lefier, dat woningen verhuurt in de gemeenten Groningen (ruim 12.500), Emmen (circa 10.000), Midden-Groningen (zo'n 4.800), Stadskanaal (ruim 4000) en Borger-Odoorn ((ongeveer 1150).



Daarnaast wil Lefier een einde maken aan de huidige verschillen tussen dezelfde huurwoningen in een complex of straat. Vaak zijn die verschillen ontstaan doordat bij mutatie de huur van de woning omhoog is gegaan. Huurders die lang ergens wonen, betalen dus vaak een lagere huur. “Deze verschillen zijn niet uit te leggen aan onze huurders”, aldus Lex de Boer. “Met ons nieuwe beleid krijgen gelijkwaardige woningen eenzelfde huurprijs”.



Het nieuwe huurbeleid voor zelfstandige, sociale huurwoningen gaat in per 1 september. De huurverlaging wordt dit jaar in één keer per die datum doorgevoerd. Bij huurders die een huurverhoging krijgen, wordt deze over een aantal jaren geleidelijk doorgevoerd.



Huurders die een huurverhoging krijgen, betalen dit jaar gemiddeld zo'n 3,4 procent meer. Dit komt neer op ongeveer 16 euro per maand. Ongeveer 9.500 huurders krijgen een gemiddelde huurverlaging van circa 9,8 procent, wat neerkomt op ongeveer 47 euro per maand.