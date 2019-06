Krijgt Groningen voor het eerst een vrouwelijke burgemeester?

Dat zal vanavond, maandag 17 juni, duidelijk worden. De Groningse gemeenteraad zal dan een kandidaat voordragen voor benoeming door de Kroon.

In totaal hebben dertien mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de @gem_groningen. Hieronder zijn vijf vrouwen en acht mannen. #burgemeester.

Daarmee is de kans dat er voor het eerst in de geschiedenis een vrouw burgemeester gaat worden van Groningen, wel aanzienlijk gestegen. In 2014 kon er namelijk voor het laatst gesolliciteerd worden naar de baan van burgemeester in de gemeente Groningen. Toen waren er acht mensen geïnteresseerd, waaronder destijds slechts één vrouw. Nu zijn dat er dus vijf keer zo veel.

Wilma Mansveld

Welke mannen of vrouwen hebben gesolliciteerd is ook bij de redactie van GIC.nl niet bekend. Vandaar dat wij net als u zullen moeten gissen.

Maar het lijkt er wel op dat de tijd rijp is voor een vrouwelijke burgemeester van Groningen. Namen die dan genoemd worden zijn die van ervaren oud-staatssecretaris en oud-gedeputeerde Wilma Mansveld (PvdA), momenteel directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

Ineke van Gent

Een andere naam die rond zingt is die van Ineke van Gent. Ze is momenteel burgemeester van Schiermonnikoog en heeft zeer veel bestuurlijke ervaring, onder meer als lid van de Tweede Kamer. Bovendien is ze, net als de huidige burgemeester Peter den Oudsten een mensen-mens, en is makkelijk in de omgang.

Alleen is Ineke van Gent van GroenLinks, en het het zou kunnen zijn dat de beslissers zeggen dat , nu de PvdA al lang niet meer zo groot is als vroeger, dat er in Groningen nu eens een burgemeester zou mogen komen van een andere partij. Aangezien GroenLinks momenteel de grootste partij is in Groningen zou dat gunstige uitpakken voor de kansen van Ineke van Gent.