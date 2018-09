Klok op Martinitoren geeft verkeerde tijd aan

In feite geeft de klok nu dus al de wintertijd aan. Gek genoeg lopen de andere drie klokken wél goed en dat is verwarrend voor de Stadjers en de toeristen.



Volgens de gemeente wordt de fout veroorzaakt door de software achter het uurwerk. De wijzers worden namelijk digitaal aangestuurd. Een speciaal bedrijf is ingeroepen om de fout te herstellen, maar dat kan nog wel een week duren.