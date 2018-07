Ken uw stad: Wie herkent deze plek in Groningen?

Je hoeft niet perse naar een verre stad te reizen om verrassend mooie oude plekjes te vinden. Dat is - volgens ons dan – te zien op bovenstaande foto. Het betreft een woonhuis in de Turfstraat, gebouwd tegen de Gardepoort aan, vlakbij het Martinikerkhof, dus.

Gardepoort

De Gardepoort stamt uit 1639 en verbindt de Turfstraat met het Martinikerkhof. Door het reeds bestaande pand is de poort gemaakt op verzoek van stadhouder Hendrik Casimir I, die destijds zetelde in het Prinsenhof. Het gebouw was het onderkomen van de ruiterwacht. In de jaren 90 is op de hoek van de Turfstraat een complex moderne woningen gebouwd. Op deze plaats stond eerder een schoolgebouw. Deze school heette de Prinsenhofschool en was een MULO/MAVO-school.