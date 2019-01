Kat Doerak - mascotte Groningse studenten - nu ook als sneeuwpop

De liefde van Groningse studenten en met name van buitenlandse studenten voor een lief katje, groeit maar door. Het aaibare beestje is inmiddels de meest populaire kat van Groningen, en is uitgegroeid tot mascotte van Groningse studenten. Doerak, zoals de kat heet, werd gisteren ook als sneeuwpop afgebeeld. (Zie foto).