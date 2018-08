Kamervragen over tenten voor studenten in Groningen

Het Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) heeft vragen gesteld aan de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken over het grote tekort aan kamers voor studenten Groningen.

Daar is de krapte zo groot dat internationale studenten tenten aangeboden krijgen om de eerste tijd van hun verblijf in Groningen door te brengen. Dat meldt Van der Molen op zijn T witter-account.

Volgens het Kamerlid komt door het schaarse kameraanbod de gemiddelde huurprijs van een studentenkamer dit jaar landelijk voor het eerst boven de 400 euro uit. ‘De huurprijzen van studentenkamers gaan door het dak. En de eerste noodgrepen om internationale studenten te huisvesten (zoals in tenten in Groningen) zijn er al weer. Wat zijn we dan dit jaar met elkaar opgeschoten?’, aldus Van der Molen.

Hij wil van de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties weten welke maatregelen zij hebben genomen of nog plannen om het kamertekort terug te dringen.

