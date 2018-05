Inbraak in De Buitenhof: afpersing met naaktfoto’s

Op zondag 6 mei werd er ingebroken in een woning in de wijk De Buitenhof in Groningen. Daarbij werd onder meer de computer van de vrouw gestolen, met daarop acht jaar oude naaktfoto’s.



Vorige week werd de vrouw via Facebook benaderd door een van de verdachten. De man zei te weten wie haar computer had. Volgens hem zou diegene haar naaktfoto’s openbaar maken als ze geen geld betaalde. Hij bood haar zijn hulp aan, maar vrouw waarschuwde de politie.



Uit onderzoek kwam al snel de 32-jarige verdachte naar voren. Er werd vervolgens een afspraak tussen de vrouw en de Groninger gemaakt in Heerenveen. Zij zou betalen en hij zou de computer meenemen. Vlakbij Heerenveen werd de auto onderschept en de 32-jarige aangehouden. De 18-jarige zat als bijrijder in de auto en werd ook aangehouden.



Bij een huiszoeking in de woning van de 32-jarige man is de computer niet gevonden. Beide verdachten zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld. De vrouw heeft aangifte gedaan. Justitie beslist dan of de mannen worden vervolgd of niet.