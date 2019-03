In Groningen krijgen 29.000 jongeren oproep voor vaccinatie

In totaal 29.000 jongeren in de provincie Groningen kunnen binnenkort een oproep in de brievenbus verwachten van de GGD voor een vaccinatie tegen meningokokken. De vaccinatiecampagne met als titel 'Deel dit niet met je vrienden' bestaat uit twee rondes en gaat op 18 maart in de stad van start.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, roept GGD Groningen dit voorjaar ruim 29.000 jongeren op voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. De vaccinaties vinden plaats op verschillende locaties verspreid over de provincie. De jongeren die een brief ontvangen kunnen de vaccinatie in hun eigen gemeente krijgen.

De vaccinatiecampagne bestaat uit twee rondes en start op 18 maart a.s. in de stad Groningen. In maart/april worden jongeren geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari 2004 en 30 april 2004 opgeroepen; in mei/juni jongeren geboren in 2003 en 2005. Jongeren geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 hebben in 2018 al een oproep voor vaccinatie ontvangen.

Groepsbescherming



De Staatssecretaris van VWS heeft in 2018 besloten om deze groep jongeren te laten vaccineren om hen, en daarmee indirect de gehele bevolking, te beschermen. Eén prik is voldoende om iemand ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte. Er is gekozen voor jongeren omdat het aantal ziektegevallen binnen deze groep sterk toeneemt, overdracht (door hoesten, niezen of zoenen) binnen deze groep gemakkelijk plaatsvindt en er een hoog overlijdensrisico bestaat.

Meningokokken type W



Een infectie met meningokokken type W kan zeer snel en ernstig verlopen en hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Doordat de eerste ziekteverschijnselen meestal bestaan uit verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel, wordt de infectie niet altijd op tijd herkend. Een infectie kan leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden. In 2018 werden in Nederland in totaal 103 mensen ziek en overleden 22 mensen.

Meer informatie of vragen over de prik



Kijk op www.deelditnietmetjevrienden.nl voor meer informatie. Hier zijn ook verhalen te lezen van jongeren en ouders die de meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Het oproepschema van GGD Groningen is te zien op de website ggd.groningen.nl/oproepschema-vaccinatie-meningokokken.