Herestraat krijgt nieuwe gele steentjes

Ook in de Hoogstraat, de Bruine Ruiterstraat, de Kleine Pelsterstraat en de Carolieweg worden volgend jaar nieuwe steentjes gelegd. In de Sint Jansstraat, het gedeelte tussen de Sint Jansbrug en de Schoolstraat, zit de klus er net op. Fietsers en voetgangers kunnen er weer gewoon doorheen fietsen en lopen.



Voordat de gele steentjes in de Herestraat vervangen kunnen worden, gaat een aannemer eerst alle kabels en leidingen vervangen.