GSb: ‘Internationale studenten betalen teveel voor noodopvang’

Internationale studenten die nog geen kamer hebben kunnen vinden in Groningen, betalen veel te veel voor de noodopvang in tenten of op de hotelboot. Dat vindt de Groninger Studentenbond. De GSb roept de onderwijsinstellingen dan ook op om het gebruik van de tenten gratis te maken.

Voor het overnachten in een tent bij de ACLO betalen de studenten 87,50 euro per week. De studenten slapen dan met dertig man in dezelfde ruimte, en hebben een gemeenschappelijke douche en toilet.



Voor een plek in de hotelboot is het verplicht om 30 dagen af te nemen, waardoor studenten bijna tegen de €1300 kwijt zijn, zegt de GSb.



De GSb roept de onderwijsinstellingen op om de prijzen fiks te verlagen en de tenten zelfs gratis te maken. “Het is goed dat er noodopvang is, maar op deze manier voelt de internationale student het onevenredig hard in zijn of haar portemonnee”, vindt de bond.



De prijzen werden donderdag gepubliceerd op athomeingroningen.nl.