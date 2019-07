Grootschalige aanpak moet internationale studenten in Groningen onderdak bieden

Dat meldt woensdag het Dagblad van het Noorden. Volgens deze krant moeten studenten die voor zeven euro per macht willen overnachten wel minimaal voor een week boeken, en daarna is het bed per dag opzegbaar. In de slaapzalen is plaats voor tachtig mensen.



Vorig jaar werd een noodtent op het Zernike-terrein geplaatst, maar een woordvoerder van de Rijksuniversiteit laat weten dat die er dit jaar absoluut niet komt.



Studentenflat

Ook is er een speciale studentenflat voor internationals beschikbaar: de Esdoornflat. Daar staan 120 gemeubileerde kamers klaar voor studenten die nog geen woning hebben. Deze kamers gaan 375 euro per maand kosten.



De Rijksuniversiteit Groningen laat in het artikel in het Dagblad weten zich verantwoordelijk te voelen voor de internationale studenten, en vandaar dat er samen met de Hanzehogeschool Groningen alles op alles wordt gezet om er voor te zorgen dat internationale studenten in- of bij Groningen onderdak hebben wanneer ze met hun studie beginnen.​​​​​​​



Kritiek

Studentenbeweging DAG laat in het artikel weten eigenlijk van mening te zijn dat de noodopvang gratis zou moeten zijn. "Het is niet de schuld van internationale studenten dat de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool sneller groeien dan de stad Groningen aan kan."



Meer op: www.dvhn.nl