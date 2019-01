Gronings stemadvies: ‘Steun moties en voer onze adviezen uit’

Woensdag 16 januari debatteerde de Tweede Kamer met minister over het gaswinningsdossier. Ter voorbereiding stuurden Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties een brief aan Tweede Kamerleden om minister Wiebes (EZK) te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen.



De bestuurders en organisaties hebben op alle moties een stemadvies gegeven. Zo pleiten ze voor een publiek en onafhankelijk Instituut voor mijnbouwschade, schade en versterking. Ook moet er haast worden gezet achter de versterkingsoperatie en willen de partijen dat er voor de 17.500 bestaande schades een generaal pardon komt. Bekijk hier het hele overzicht aan stemadviezen.



Het stemadvies is ondertekend door het provinciebestuur, de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging.