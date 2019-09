Groningen krijgt weer een Oktoberfest: Oktofest

Groningen krijgt weer een echt Duits Oktoberfest. En snel ook, want 27 en 28 september is het al zover.

EM2 op het Suikerunieterrein in de stad is dan het decor van Oktofest. De organisatie belooft dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Dus: lange tafels, pullen bier, dirndls, lederhosen, pretzels, bratwurst en natuurlijk ook de Duitse schlagers.



Op beide dagen gaan de deuren open om 18.00 uur. De entree kost 12,50 euro per persoon. Een hele tafel voor 10 personen kost €100,00 per avond.