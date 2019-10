Groningen krijgt eigen lettertype: Gronika

Volgens Marketing Groningen is Gronika een lettertype dat het DNA van Groningen verbeeldt. “Gronika staat met de voeten stevig in de Groningse klei: krachtig en ook zachtaardig. Nuchter én eigenzinnig”, aldus Marketing Groningen in een persverklaring. Het lettertype is ontworpen door Jelmar Geertsma, een graficus van Minerva.



Tijdens een eerbetoon aan de Groningse graficus Wim Crouwel, vrijdagavond in Amsterdam, wordt er al een preview van het lettertype getoond. De avond staat in het teken van het werk van Crouwel, zijn nalatenschap en hoe dat in leven gehouden kan worden. Wim Crouwel overleed op 19 september.



De presentatie van de nieuwe huisstijl van Groningen, waar ook Gronika deel van uitmaakt, is tijdens Let’s Gro, eind oktober.