Filmzaal in top Martinitoren – help mee met crowdfunding

Vanaf vandaag kan iedereen meehelpen om de Martinitoren nog mooier te maken door er de hoogste filmzaal van Nederland in te plaatsen. Vandaag, vrijdag 29 juni start een unieke crowdfundactie die één maand duurt. Op GIC.nl e en impressie van hoe die zaal er uit komt te zien.

Hét icoon van Groningen wordt opgefrist en daar is geld voor nodig. Een deel van dat geld wordt gecrowdfund, zodat iedereen die de Martinitoren een warm hart toedraagt een steentje kan bijdragen. Tussen 29 juni en 31 juli moet er in totaal 50.000 euro verzameld worden. Met dit geld wordt de hoogste filmzaal in Nederland gerealiseerd.

De Martinitoren herboren

Iedereen kan vanaf via www.demartinitorenherboren.nl een bijdrage leveren. Het geld wordt via het crowdfundplatform ‘Voor de Kunst’ ingezameld. Er kan vanaf €10 gedoneerd worden. Er zijn spectaculaire acties bedacht om zoveel mogelijk opbrengst te genereren. Zo opent er twee dagen een heus ‘Martini Restaurant’ op 70 meter hoogte, kunnen sportievelingen hun calorieën verbranden tijdens de ‘Martini Bootcamp’ en kijken liefhebbers een filmpje op grote hoogte tijdens de ‘Martini Movienights’. Ook worden er intieme akoestische concerten georganiseerd waarbij slechts 45 personen kunnen genieten van een local hero of landelijk bekende artiest.

Wat gaat er precies gebeuren met de Martinitoren?

Marketing Groningen gaat, in samenwerking met de gemeente Groningen, de Martinitoren restylen. Althans, de binnenkant. De toren wordt heringericht waardoor de bezoeker straks een indrukwekkende ‘experience’ binnentreedt dat het verhaal van de Martinitoren vertelt. De beklimming van de toren wordt een tocht van ontdekken, verwonderen, ervaren, leren en verbeelden. Het verhaal van de Martinitoren wordt verteld met nieuwe technieken en herbeleefd aan de hand van historische personages.

Hoe kan je bijdragen? Kom in actie!



Er is vier weken de tijd om het doelbedrag van 50.000 euro op te halen. Met het geld wordt op grote hoogte een prachtige filmzaal gebouwd, voor zover nu bekend de hoogste filmzaal in Nederland. Het bouwen van de filmzaal is onderdeel van een groter project waarbij Marketing Groningen de Martinitoren van binnen een opfrisbeurt geeft. Vanaf november kunnen bezoekers de vernieuwde Martinitoren beklimmen. De werkzaamheden zijn dusdanig gepland dat de toren niet gesloten hoeft te worden, de Martinitoren blijft dus gewoon open voor bezoek.

Voor meer informatie: www.demartinitorenherboren.nl. Op deze pagina staan alle acties vermeld en kan ook direct gedoneerd worden.