Groningen heeft eerste mbo-studentenvereniging van het land

Het doel van Primus is om studenten van verschillende scholen met elkaar in contact te brengen. “Want normaal gesproken heb je alleen contact met studenten van je eigen school. Bij onze vereniging gaan we samen studeren, eten en drinken, vergaderen en plezier maken”, zegt student Wesley Wedzinga, één van de oprichters van Primus. “Daarnaast willen we een netwerk met bedrijven creëren zodat onze leden makkelijker aan een stageplek of baan komen.”



Volgens de oprichters is Primus de eerste studentenvereniging van het land die zich alléén richt op mbo-ers. “In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan geen andere verenigingen die als doel hebben zich in te zetten voor alleen mbo-studenten”, zeggen de studenten. Ze verwijzen naar onderzoek van de notaris waar de akte voor de oprichting van Primus is getekend.



De oprichters van deze mbo-studentenvereniging hebben zelf ook research gedaan. “We hebben in heel Nederland contact gehad met mbo-instellingen en op het internet gezocht of ze net als ons een studentenvereniging voor alleen mbo’ers hebben. We vonden geen ROC’s die dit hebben. Er zijn wel studentenverenigingen die mbo’ers aannemen, maar ze zijn dan een mix van hbo- én mbo-studenten”, aldus Leon Tjemmes, die ook betrokken was bij de oprichting van Primus.