Gemeenteraad Groningen krijgt keuze uit drie varianten voor afvalheffing

Hoeveel gaan inwoners van Groningen straks betalen voor de afvalheffing? En vooral: hoe gaan we de tarieven bepalen voor de afvalheffing? Dat is het onderwerp van een raadscommissievergadering in Groningen. Raadsleden kunnen daar een eerste oordeel geven over drie mogelijke varianten om de hoogte van de afvalheffing te bepalen.

In de oude gemeente Haren kennen ze Diftar (afgerekend op gewicht), in de oude gemeenten Groningen en Ten Boer vaste afvaltarieven. De nieuwe gemeente Groningen is verplicht één beleid voor alle inwoners te ontwikkelen.

Dumping Het college van burgemeester en wethouders legt de raad 3 varianten voor het nieuwe afvalbeleid voor. Waaronder Diftar: naast een vastrechttarief ook per keer betalen als je afval in de ondergrondse container gooit of de grijze container bij de weg zet. Hoe beter je scheidt, hoe minder je betaalt. Deze variant levert de beste ‘afvalprestatie op’, hoewel er wel kans op dumping is.

Meer containers in andere variant Bij een andere variant blijf je de afvalstoffenheffing betalen volgens de manier in de oude gemeente Groningen. Alleen komen er meer papier-, glas-, gft- en textielcontainers om afval scheiden makkelijker te maken. Uit een enquête blijkt dat deze variant de voorkeur van de grootste groep inwoners heeft.