Gemeente Groningen: muizenplaag niet aan de orde; Raadslid gelooft dat niet

Er is geen sprake van een muizen- of rattenplaag in Groningen. Er zijn zeker wel muizen en ratten in Groningen, maar niet meer dan normaal. Dat antwoorden B en W op vragen van het gemeenteraadslid Mariska Sloot. Maar dat antwoord overtuigt het raadslid voor de Stadspartij voor Stad en Ommeland niet.

Mevrouw Sloot stelde in september schriftelijke vragen aan het college van B en W. Dit naar aanleiding van berichten dat er sprake is van een muizenplaag in Friesland. Bovendien is er in Groningen sinds 2017 een verbod op het gebruik van gif in het buitengebied, en mevrouw Sloot vreest dat dat er toe kan leiden dat ook hier een muizenplaag kan ontstaan. Bovendien gaat er in 2023 ook in Groningen een verbod gelden op het gebruik van vergif bínnenshuis.