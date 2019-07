Geen treinen naar Leeuwarden en bussen tussen Meppel en Zwolle

Zo wordt er tussen Groningen en Leeuwarden gewerkt aan de beveiliging. Dat is nodig om uiteindelijk extra sneltreinen te kunnen laten rijden. Tussen beide steden zet Arriva bussen in. Reizigers moeten wel rekening houden met extra reistijd tot drie kwartier.



Ook rond Zwolle wordt gewerkt aan hert spoor. De treinen vanuit Groningen rijden daarom niet verder dan Meppel. De NS zet bussen in voor het laatste stukje. De extra reistijd is ongeveer 15 minuten.



De werkzaamheden zijn maandag weer klaar. Dan rijden op beide trajecten weer gewoon treinen.