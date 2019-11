Forum Groningen maakt spectaculair programma voor opening bekend

Het programma voor de grote 24-uurs opening van het Forum Groningen is bekend. Er zijn bekende schrijvers aanwezig, het publiek kan in de huid van een robot kruipen en er is een feest tot diep in de nacht.

Forum Groningen gaat op vrijdag 29 november om 17.00 uur open met een 24-uur durend feest voor alle nieuwsgierige mensen.



Tijdens de allereerste 24 uur dat het Forum open is voor publiek is er van alles te zien en te doen. Zo komen de schrijvers Özcan Akyol, Nico Dijkshoorn, Ronald Giphart, Kees van Beijnum, Vrouwkje Tuinman en Ellen Deckwitz naar Groningen voor interviews en signeersessies.



In de filmzalen worden klassiekers, kinderfilms en kattenfilmpjes gedraaid. Tim den Besten presenteert een talkshow met de makers, de beslissers, de bouwers en het publiek over de totstandkoming van het Forum. Er wordt op feestelijke wijze een gedicht van Simon van Wattum onthuld.



Feest tot diep in de nacht en dansen als een robot

Het VERS-team organiseert Vuture, een vet feest tot diep in de nacht. Er zijn krantjes en croissantjes, AI installaties, retro games, muziek, dj's en nog veel meer. Bijzonder zijn de robotpakken van kunstenaars Bill Vorn en Louis-Philippe Demers. Bezoekers kunnen in een van de twaalf exoskeletten kruipen en op die manier ervaren hoe het is om als een robot te dansen.



Het hele programma van de opening is te vinden op een speciale website.