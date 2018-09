FC Groningen-keeper Sergio Padt opgepakt na wangedrag in trein

FC Groningen-aanvoerder en -doelman Sergio Padt is zondagavond aangehouden door de politie nadat hij het in de trein aan de stok kreeg met een stel conducteurs. De reservekeeper van het Nederlands elftal zou bij station Europapark zijn ingestapt zonder plaatsbewijs. Toen controleurs hem daarop aanspraken, zou Padt zo boos zijn geworden dat hij hen uitschold en naar één van de conducteurs uithaalde. Volgens een verslaggever van het Dagblad van het Noorden , die in dezelfde trein aanwezig was, sneuvelde daarbij het horloge van de Arriva-medewerker.

De trein werd na het incident stilgezet bij station Kropswolde. De deuren bleven dicht tot de politie ter plaatse was om Padt aan te houden en mee te nemen naar het bureau. Zowel Arriva als de politie onderzoek wat er precies is voorgevallen in de trein.

Wat er na zijn arrestatie met Padt is gebeurd, is vooralsnog niet bekend. FC Groningen heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het voorval. Technisch directeur Ron Jans gaf tegen tegenover het Dagblad van het Noorden aan eerst met alle betrokkenen te willen spreken voordat hij uitspraken doet over het voorval.