Expo over The Rolling Stones in Groninger Museum

In het Groninger Museum is vanaf oktober volgend jaar een grote expositie te zien over The Rolling Stones. Het is de eerste internationale tentoonstelling ooit over de wereldberoemde rockband. De expositie is eerst te zien in Londen, de Verenigde Staten en Azië en gaat daarna in vernieuwde vorm door Europa touren, met de primeur voor Groningen.

De expositie toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones. Niet alleen instrumenten en stage designs, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs hun studio en het bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen.



Aangevuld met uniek filmmateriaal en interactieve technologie, geeft de tentoonstelling een uitzonderlijk uitgebreide inkijk in 50 jaar geschiedenis van de band en de carrières van Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood. Bezoekers zijn getuige van het muzikale verhaal van de Stones en de ontwikkeling van de Londense bluesband van begin jaren ’60 tot de internationaal inspirerende culturele iconen van nu.



De Rolling Stones hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de populaire cultuur wereldwijd. Deze tentoonstelling geeft aan de hand van het persoonlijke archief van de band een indrukwekkend kijkje achter de schermen. Ook de bredere context van decennia culturele historie komt aan bod, met materiaal van kunstenaars, ontwerpers, artiesten en schrijvers: van Andy Warhol, Shepard Fairey, Alexander McQueen en Ossie Clark tot Jeff Koons en Martin Scorsese.



Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum: “We zijn ongelooflijk blij dat we de Rolling Stones weer naar Groningen kunnen brengen na hun legendarische concert in 1999. De tentoonstelling brengt goede herinneringen naar boven en geeft uitgebreid inzicht in dit vierkoppige culturele fenomeen dat van grote invloed was op de twintigste eeuw en nog steeds is.”



The Rolling Stones is te zien van oktober 2020 tot januari 2021.



De voorverkoop van de tickets gaat van start in mei 2020.