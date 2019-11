Ergün S. belooft mee te werken aan verhoor

Dat meldt het Algemeen Dagblad. S. wordt ervan verdacht dat hij eind oktober twee schoonmakers heeft neergestoken in de Groninger bioscoop.



Volgens de advocaat van S. was er kort na de aanhouding van een serieus verhoor nog geen sprake. Wel zei S. dat hij in Groningen was omdat hij zijn dochter zocht.



Eind deze maand gaat de Groningse recherche naar Scheveningen voor verder verhoor. De advocaat van S. wil nog niet kwijt wat de verdachte precies weet. Het is al wel bekend dat S. de slachtoffers niet kende: hij struinde in de weken voor de moord in Groningen rond.